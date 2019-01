Der „Kitzbühel“-Wahnsinn von Anfang bis Ende

„Stimmung ist genial“

Unter Giraffen, Superhelden und schrägen Musikanten, die trotz heftigem Schneefall den Slalom-Hang nach oben stapften, war die Party bereits voll im Gang: Glühwein, Bier und „Flügerl“ flossen in Massen, man fiel sich in die Arme, tanzte und feierte. „Die Stimmung in Kitz ist einfach der Wahnsinn. Vollkommen egal, ob der Slalom oder die Abfahrt zu sehen ist“, waren sich Theresa, Melanie und ihre „Waldmandli“-Kollegen aus Liechtenstein einig. Mit ihrer Musik brachten sie einmal mehr die vielen Slalom-Verrückten in Ekstase.