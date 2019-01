Polizistin schnappt im Alleingang 2 Motorradiebe

Die Polizistin war am Mittwochabend gegen 22 Uhr zu Fuß unterwegs, als ihr in der Brünner Straße ein Kleinbus ins Auge stach und sie den Lenker daraufhin anhielten ließ. Als sie darum bat, einen Blick ins Wageninnere zu werfen, versuchte der Verdächtige, die Beamtin auszutricksen. „Minutenlang versuchte der Mann vergeblich, die seitliche Schiebetür des Kleinbusses zu öffnen“, berichtete die Polizei am Freitag.