Kryptogeld: Polizei verfolgt illegalen Handel

Eingriff in Grundrechte nur in begründeten Fällen

Das Darknet - ein Teil des Internet, in dem Nutzer sich weitgehend anonym austauschen können - gilt als beliebter Ort etwa für Waffen- und Drogenhandel. Er bietet allerdings auch Nutzern in repressiven Ländern Schutz, die eine Plattform für den sicheren Austausch suchen.