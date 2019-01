Österreicher Maierhofer überraschend auf Platz 21

Österreichs Nachwuchs-Eiskunstläufer Luc Maierhofer hat am Donnerstag überraschend bei seinem EM-Debüt in der allgemeinen Klasse die Qualifikation für die Kür geschafft. Der erst 16-jährige Wiener landete in Minsk im Kurzprogramm mit 63,63 Punkten an 21. Stelle und sicher im Feld der besten 24.