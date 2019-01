„Meine Hündin hatte kein Leben mehr in den Augen“

Hündin „Biene“ erwischte beim Spazieren auf einem Waldweg in Handenberg Gift - in der Tierklinik konnte ihr Leben gerade noch gerettet werden. Als wäre das nicht schon genug, fand Besitzerin Maria B. (58) auch noch ihren Kater „Max“ tot am Waldrand liegen. Ein Tierhasser dürfte im Innviertel sein Unwesen treiben.