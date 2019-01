Zillertaler Taxifahrer grundlos niedergeschlagen

Der Taxilenker war in Richtung Fügenberg unterwegs, als ihn auf Höhe der Hausnummer 3 zwei Männer durch Handzeichen zum Anhalten brachten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Da der 39-Jährige bereits einen Fahrauftrag hatte, bot er an, ein anderes Taxi zu schicken. Daraufhin schlug einer der Männer dem Chauffeur laut Polizei völlig unvermittelt durch die geöffnete Fensterscheibe ins Gesicht. Der 39-Jährige verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Er kam vor dem Taxi am Boden liegend wieder zu sich, während ihn einer der Angreifer mit Fußtritten traktierte. Danach flüchteten die beiden Männer.