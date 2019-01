Ehefrau (32) erstochen: Gab bereits Wegweisung

Nur sieben Tage nach dem schockierenden Messermord am Wiener Hauptbahnhof erschütterte am Montagnachmittag die nächste tödliche Bluttat Österreich! Ein Mazedonier (36) erdolchte seine um vier Jahre jüngere Ehefrau und zweifache Mutter vor den Augen entsetzter Zeugen auf einem Supermarktparkplatz in Tulln (NÖ). Gegen den Verdächtigen bestand bereits eine Wegweisung. In der Einvernahme legte er ein umfassendes Geständnis ab.