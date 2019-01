Bierglas auf Ballbesucher geworfen: Frau verletzt

Ein unbekannter Täter warf bereits am 19. Jänner 2019 um 22:45 Uhr in Aspach im Festsaal eines Gasthauses während des Faschingsballes „Top Secret“ aus unbekannten Gründen ein Weißbierglas in die Menschenmenge und traf eine zu diesem Zeitpunkt an der Bar stehende 20-Jährige aus dem Bezirk Ried im Innkreis mit voller Wucht im Gesicht.