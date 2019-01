Katzentreppen-Verbot, obwohl Mieter dafür sind

In einem Gemeindebau in Wien-Hietzing hängt der Haussegen schief - und die Affäre könnte zum Präzedenzfall für viele andere Bauten werden. Wiener Wohnen verbietet Mietern eine mobile (einziehbare) Katzentreppe. Und das, obwohl die Bewohner per Unterschriftenliste für die Steighilfe sind.