WhatsApp schränkt die Weiterleitungs-Funktion ein

Beschränkung war in Indien erfolgreich

In Indien, wo es die Beschränkung nach einer Reihe grausamer Lynchmorde wegen WhatsApp-Gerüchten schon länger gibt, zitieren lokale Medien den WhatsApp-Firmenblog. Dort heißt es, die halbjährige Testphase in Indien sei aus Sicht der Betreiber ein Erfolg gewesen und die Maßnahme werde nun global eingeführt, um die Zahl der weitergeleiteten Nachrichten weltweit zu reduzieren.