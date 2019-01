Paris will Digitalsteuer bis Ende März fixieren

Sollte es zu keiner Einigung kommen, ist mit nationalen Steuern zu rechnen. Österreich hat bereits einen Alleingang angekündigt. Frankreich will auf jeden Fall in diesem Jahr eine Digitalsteuer einführen, notfalls auch ohne EU-Einigung. Zuletzt hatte auch CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer einen deutschen Alleingang in dieser Frage ins Gespräch gebracht.