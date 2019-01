Shiffrin „Tofana-Königin“ - Tippler Dritte!

Abfahrt-Double-Siegerin Ramona Siebenhofer schied in einem Bewerb mit insgesamt 22 Ausfällen aus. Nach wenigen Sekunden brachte sie in einer der ersten Linkskurven keinen Druck auf den Außenski und erwischte das nächste Tor nicht. Auch Lara Gut-Behrami, Ilka Stuhec, Ricarda Haaser oder Nadine Fest sahen das Ziel nicht. So wie Vonn, die im ORF-Interview in Tränen ausbrach. „Ich wollte nicht aufhören, aber ich kann nicht weiter“, stammelte die US-Amerikanerin, die offenbar mit großen Knieschmerzen während der Rennen kämpft.