Kärntens Kirchenkrise: Ist das noch „christlich“?

Wer denkt da in der Hitze des Gefechtes eigentlich noch an die Gläubigen? Oder an die Landpfarrer, die überlegen müssen, was sie heute predigen sollen? Sollten die folgenden Zeilen als eine Art „Ordnungsruf“ verstanden werden, dann sei hier bitte vorab ausdrücklich festgehalten, dass er aus unberufenem Munde stammt. Aber: Als Christ - nicht als Mitglied der katholischen Kirche - fragt man sich: Was geht hier bitte vor? Wohin soll das alles am Ende führen?