Vanek-Assist bei 4:6-Niederlage der Red Wings

Nach zwei Siegen in Folge haben die Detroit Red Wings in der NHL wieder eine Niederlage kassiert. Thomas Vanek und Co. mussten sich am Freitag in einer packenden Partie auswärts den Calgary Flames mit 4:6 geschlagen geben. Vanek bereitete den 3:2-Führungstreffer von Mike Green vor, ein Sieg blieb ihm aber einen Tag vor seinem 35. Geburtstag verwehrt.