Protest abgelehnt! Barcelona bleibt im Cup-Bewerb

Der Bewerbs-Vorsitzende Carmen Perez fällte die Entscheidung, da die Beschwerde Levantes erst nach der 48-Stunden-Deadline eingetroffen war. Levante kündigte an, gegen die Entscheidung Berufung einzulegen. Barcelona wurde jedenfalls am Freitag im Viertelfinale ausgelost. Der Titelverteidiger und Gewinner der jüngsten vier Auflagen, der Levante am Donnerstag im Rückspiel 3:0 besiegte, bekommt es dabei mit FC Sevilla zu tun, dem neuen Arbeitgeber von Ex-Ajax-Kicker Maximilian Wöber. Es ist eine Neuauflage des Vorjahresfinales.