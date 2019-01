Mit Feuersbrunst in Asylamt gedroht: Ein Jahr Haft

„Sie haben die Gastfreundschaft Österreichs mit Füßen getreten“ - so hat die Richterin am Landesgericht die einjährige unbedingte Haftstrafe für einen Syrer (24) begründet. Nachdem er sich schon in Flüchtlingsunterkünften daneben benommen hatte, drohte er im Asylamt in Innsbruck, ein Feuer legen zu wollen.