Die Hintergründe des kirchlichen Dramoletts

Das Schöne am Journalistenberuf: Man lernt immer wieder neue Kolleginnen und Kollegen kennen. So geschehen bei der Pressekonferenz des apostolischen Visitators Erzbischof Franz Lackner am Montag in Klagenfurt. Anwesend war auch Gerda Schaffelhofer, jene Dame, die den als Brief getarnten Rundumschlag gegen „Bischof Alois“ verfasste, in dem sie Schwarz den Rücktritt nahelegte. Das brachte die Pressereferentin des Erzbischofs, Heidi Zikulnig, einigermaßen in Verlegenheit.