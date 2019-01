Hadid-Mama ließ sich ihren Busen verkleinern

In einem sexy Spitzenbody posierte Yolanda Hadid für ein Selfie. Aus gutem Grund: Ihren Fans will die Mama von Gigi und Bella Hadid ihren neuen alten Busen präsentieren. „55 und ich lächle von innen heraus“, schreibt sie zu dem Schnappschuss. Und weiter: „Ich lebe in einem Körper ohne Brustimplantate, Filler, Botox, Extensions und all dem Mist, von der ich dachte, dass ich es brauche, um dem gesellschaftlichen Ideal einer sexy Frau gerecht zu werden.“