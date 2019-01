Aus für MediaMarkt- und SaturnMobil mit 31. März

Mit 31. März 2019 ist es vorbei: MediaMarkt Mobil und Saturn Mobil werden eingestellt. Hintergrund für diese Entscheidung sei die neue, gesetzliche Registrierungspflicht für Mobilfunk-Neuanmeldungen in Österreich, deren Umsetzung mit hohem technischem sowie organisatorischem Aufwand verbunden gewesen wäre, teilte der Mutterkonzern MediaMarktSaturn am Dienstag mit. Die Ressourcen sollen stattdessen in die Kooperation mit A1 und den Ausbau des Angebots mit Georg und Red Bull Mobile gesteckt.