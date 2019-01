Barca-Rekord: 562 Millionen Euro Gehaltskosten

Laut einer Studie des Wirtschaftsprüfungsunternehmen KPMG hat der FC Barcelona im Vorjahr als erster Fußball-Club mehr als eine halbe Milliarde Euro an Gehaltsempfänger gezahlt. Exakt 562 Millionen Euro habe Spaniens Double-Gewinner sein Personal gekostet. Das entspricht einem Zuwachs von 42 Prozent gegenüber 2017, hieß es am Dienstag in einer Aussendung.