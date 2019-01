Linksextremist Battisti in Bolivien festgenommen

Der italienische ehemalige Linksextremist Cesare Battisti ist nach Angaben eines brasilianischen Beamten und brasilianischer Medien in Bolivien gefasst worden. Ein Flugzeug der italienischen Regierung mit Sicherheitskräften und Ermittlern an Bord startete noch am Sonntag in Richtung Bolivien und holte ihn in seine Heimat.