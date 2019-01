Huawei entlässt polnischen Mitarbeiter

Am Freitag hatten die polnischen Behörden einen chinesischen Huawei-Mitarbeiter sowie einen polnischen Cybersicherheitsexperten wegen Spionageverdachts festgenommen. Laut dem Fernsehsender TVP wurden auch die polnischen Büros des chinesischen Konzerns durchsucht. Das chinesische Außenministerium hatte sich „außerordentlich besorgt“ gezeigt und Polen aufgefordert, „gerecht“ zu agieren. Huawei hatte erklärt, man halte sich in den Ländern, in denen man tätig sei, an alle Gesetze und Regeln.