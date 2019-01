Microsoft erhält Milliardenauftrag vom Pentagon

Die Verstrickungen großer Tech-Konzerne in Militär-Agenden hatten zuletzt im Silicon Valley zu Protesten unter Mitarbeitern geführt. Für Negativ-Schlagzeilen hatte vor allem Googles Teilnahme am sogenannten Project Maven gesorgt, in dessen Rahmen intelligente Algorithmen zur Erkennung von Menschen in Drohnenvideos für das Pentagon entwickelt werden sollten.