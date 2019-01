Fünfte Etappe: Superstar Loeb fährt allen davon

Der Franzose Sebastien Loeb hat am Freitag die 5. Etappe der Rallye Dakar bei den Autos dominiert. Der neunfache Rallye-Weltmeister gewann das 776 km lange Teilstück in seinem Peugeot mit 10:22 Minuten Vorsprung auf den Gesamtführenden Nasser Al-Attiyah. Der Katari vergrößerte seinen Vorsprung auf den in der Tageswertung viertplatzierten Franzosen Stephane Peterhansel auf 24:42 Minuten.