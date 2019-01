Trotz 3:0: Riesiger Real-Ärger wegen Gareth Bale

Isco schießt gegen Solari

Ärger gibt es beim Champions-League-Sieger aber auch für Isco! Der spanische Mittelfeldspieler stand auch gegen Leganes wieder einmal nicht in der Startelf. Deshalb legte er sich erneut mit Trainer Santiago Solari an - und das ganz offen auf Twitter. So hat Isco einen Post eines kritischen Fans mit einem Like beurteilt. Das Problem: Der User schrieb: „Solari würde sich selber spielen lassen, nur damit Isco nicht spielt.“ Es brodelt bei den Königlichen!