Es kommt beim Wohnen nicht mehr auf die Größe an

„Man muss in der Zukunft über neues Wohnen nachdenken. Welcher Bedarf an Größe und Ausstattung ist für Wohnen wirklich notwendig?“, sinniert Mario Zoidl. Der Immobilienexperte der VKB-Bank, der auch Obmann der Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der Wirtschaftskammer Oberösterreich ist, ist sicher, dass sich die Wohnkategorien in allen Bereichen verkleinern werden. „Smart Homes und Micro Homes sind stark im Kommen“, betont Zoidl, der feststellt: „Die meisten freifinanzierten Neubauprojekte in der Stadt weisen bereits einen großen Anteil an kleineren Wohnungen auf. Dies hängt sicher mit der gestiegenen Nachfrage in diesem Bereich zusammen.“