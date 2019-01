Das ist Tournee-Grand-Slam-Held Ryoyu Kobayashi!

Die Flüge des 1,73 m großen Athleten wirken nie riskant, er ist beim Gewicht im Gegensatz zu manchem Konkurrenten nicht am unteren Limit. Seine Technik ruft Bewunderung hervor. Kobayashi nütze den Radius optimal aus, er sei nach dem Absprung so früh in perfekter Position wie kaum ein anderer, er sei ständig ideal in Balance, sagen die Trainer. „Mein System ist sehr stabil, ich kann es immer wiederholen“, erklärte Kobayashi und nannte seine mentale Stärke als weiteren Trumpf.