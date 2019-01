Portugal: Kinder durften am Dreikönigstag rauchen

„Das ist halt so, das ist hier Tradition, schon immer“, sagte Isabel Hermenegildo, die ihrer zehnjährigen Tochter anlässlich des Dreikönigstages das Rauchen erlaubte. Sie selbst habe zum ersten Mal mit fünf Jahren an einer Zigarette gezogen. „Jedes Jahr rauche ich am 5. und 6. Jänner, aber nie den Rest des Jahres.“