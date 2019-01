Frühe Entsorgung: Hat der Christbaum ausgedient?

Letzteres gilt auch für Spittal, Feldkirchen und Wolfsberg. In Ferlach müssen die Christbäume zum Altstoffzentrum gebracht werden, in Hermagor zur Kompostanlage Kühweg - und in St. Veit gibt es Sammelstellen bei der Kompostieranlage. Acht Wertstoff-Sammelstellen hat Völkermarkt. Und wer in Kühnsdorf seinen Baum zur Firma Gojer in Kohldorf bringt, tut auch Gutes: Firmenchef Ludwig Gojer spendet für jeden Baum zwei Euro für einen guten Zweck. Eines setzen aber alle Entsorger voraus: Die Bäume müssen von jeglichem Schmuck und Lametta befreit sein, um sie umweltgerecht verwerten zu können.