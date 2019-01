Polizei erwischte Afghanen mit 30 Kilo Cannabis

„Der Afghane mit Wohnsitz in Graz reiste bereits am 27. Dezember von Italien kommend auf der A2-Südautobahn nach Österreich ein und wurde am Verkehrskontrollplatz Arnoldstein einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Dabei konnten im Fahrzeuginneren drei verschweißte Pakete mit insgesamt 30 Kilogramm Cannabiskraut festgestellt und sichergestellt werden“, schildert ein Polizist: „Der Lenker war geständig, das Suchtmittel am selbigen Tage in Rom bei einer nicht bekannten Person, zum Gesamtpreis in Höhe von 20.000 Euro erworben zu haben.“