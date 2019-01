Schulwesen wird mit Silvester umgekrempelt

Er stellt klar: „Es handelt sich um kein Sparprogramm.“ Aber durch den Abbau von Doppelgleisigkeiten soll das System insgesamt besser werden. So gibt es nur mehr eine Personalabteilung für alle Lehrer. Und ab sofort sind Außenstellen in der Stadt und in St. Johann für alle Schulen in den beiden Regionen Nord und Süd zuständig.