Mutter bei Explosion in Salzburg schwer verletzt

Haus durch Brand schwer in Mitleidenschaft gezogen

Das Haus wurde durch die Flammen schwer beschädigt, vor allem das Erdgeschoß wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen. Die Bewohnerin stand selbst in Flammen. Sie erlitt schwere Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung. Der Notarzthubschrauber flog sie in das Landesklinikum Graz.