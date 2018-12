Happy Birthday, Barbie! Die bekannteste Puppe der Welt feiert heute ihren 60. Geburtstag. Am 9. März 1959 hatte sie ihren ersten Auftritt auf der American Toy Fair in New York. Seither erobert sie eine Generation nach der nächsten. Darf man diversen Statistiken und Umfragen glauben, so sollen ca. 90 Prozent aller Mädchen in der Altersgruppe zwischen drei und zehn Jahren mindestens eine Barbie besitzen. Erfunden wurde sie von der US-amerikanischen Firma Mattel, die 1945 vom Ehepaar Ruth und Elliot Handler sowie ihrem Geschäftspartner Harold Matson gegründet wurde. Der Firmennahmen leitet sich auch von der Kombination von Matson und Elliot ab.



Der kleine Garagenbetrieb im US-Bundessstaat Kalifornien konzentrierte sich anfangs auf Bilderrahmen, Modeschmuck, Puppenmöbel und -kleider. Eine passende Ankleidepuppe war angedacht und als Ruth während ihrer Europareise eine solche im Schaufenster in Luzern entdeckte, war auch die ideale Vorlage da. Es war die sogenannte Bild-Lilli der BILD-Zeitung. Die Vermarktungsrechte für den deutschsprachigen Raum erwarben sie aber erst 1964. Getauft wurde die Puppe übrigens nach deren Tochter Barbara Millicent Roberts. Anlässlich der Feierlichkeit haben wir die schönsten Barbie-Produkte für Sie zusammengestellt.