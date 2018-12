Diese Neujahrsvorsätze halten Sie ein!

Gerade jetzt - zu Beginn des neuen Jahres - hört man von allen Seiten die tollsten Vorsätze. «Ich will etwas für meine Gesundheit tun. Ich will abnehmen. Ich will mir mehr Zeit für mich nehmen. Ich will mehr entspannen.» Und, und, und … Bei Kieser Training verwirklichen Sie Ihre Vorsätze mit einem Mal. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit gesundheitsorientiertem Krafttraining Ihre Neujahrsvorsätze einfach einhalten können, denn Kieser Training hilft gegen den natürlichen Kraftverlust der Muskulatur ab 25 Jahren.