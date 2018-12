So zaubern Sie die leckersten Muffins

Muffins. Wer liebt die Mini-Küchlein nicht? Kein Wunder also, dass ihnen ein eigener Feiertag in den USA, ihrem Ursprungsland, gewidmet wurde. Von dort kommen sie zumindest in der Form in der wir sie kennen. Denn ein gleichnamiges Backwerk findet man auch in England. Dort beschreibt es allerdings ein flaches Hefegebäck, das man wie einen Toast isst. Um Missverständnisse vorzubeugen, wird dieses außerhalb der britischen Landesgrenze English Muffin genannt. Namensgeber war übrigens das Niederdeutsche Muffengebäck. Aber genug Fakten - anlässlich des heutigen Tages haben wir ein leichtes, aber ausgefallenes Rezept sowie Produkte mit denen Sie zum perfekten Muffin-Bäcker werden.