Emily Ratajkowski hat endlich alles ausgepackt

Aber Ratajkowski ist mit ihren Oben-ohne-Grüßen zum Fest nicht allein. Denn auch andere Stars hält es selbst zu Weihnachten nicht in ihren Kleidern. Influencerin Bonnie Strange rekelte sich nackt in der Badewanne, Micaela Schäfer streifte sich zum Fest nur das Allernotwendigste über und Model-Engel Bridget Malcolm ließ am Strand einfach mal das Bikinitop weg.