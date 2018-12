DNA-Tests als beliebtes Geschenk zu Weihnachten

DNA-Test zu Krankheitsrisiken

Manche Firmen bieten auch DNA-Test zu Krankheitsrisiken an. An Weihnachten zu erfahren, mit hoher Wahrscheinlichkeit an Alzheimer oder Parkinson zu erkranken, ist sicherlich kein schönes Geschenk. Die Juristin und Bioethikerin Sonia Suter von der George Washington University hat noch einen anderen Kritikpunkt: die Gefahr, dass die Daten zum Beispiel von Pharmakonzernen missbraucht werden. „Denken Sie deshalb gut darüber nach, ob und warum Sie diese Information haben wollen“, lautet Suters Rat an alle mit DNA-Tests Beschenkten. „Machen Sie den Test nicht einfach, weil Sie ihn haben.“