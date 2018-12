Niederösterreicherin bricht Lanze für Wunderheiler

Sie selbst habe Joao de Deus vor sechs Jahren in Salzburg auf einer Esoterikmesse kennengelernt und besuchte ihn später auch in Brasilien. „Das Unsichtbare war so stark. Seit unserer Begegnung sind alle meine Traumata weg“, versichert die Niederösterreicherin. Sie glaubt an eine Intrige von Neidern. Die brasilianische Justiz sieht dies wohl anders. Unter den Opfern des Sex-Heilers sollen sich übrigens Frauen rund um den Globus befinden.