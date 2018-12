Schaub: „Bin gespannt, ob die Kölner Krone lesen“

Wählen Sie mit

Seit Sonntag läuft die 52. Auflage der „Krone“-Fußballer-Wahl - und damit die Jagd auf Schaub. Denn in den letzten zwei Jahren hamsterte der Ex-Rapidler den Titel ein. Einen Hattrick hält er für unwahrscheinlich: „Ich bin gespannt, wie viele Kölner die ,Krone‘ lesen“, schmunzelt der Offensiv-Allrounder. Der die „Krone“ in seiner neuen Heimat empfing, vorbei am Dom, durch die Altstadt führte. „Die Stadt ist toll, pulsiert, lebt den Fußball so richtig. Nur die Radfahrer sind hier ein Wahnsinn.“