„Niederösterreichs Columbo“ geht in Pension

„Heute vieles mittels Sachbeweis geklärt“

Aber ermittlungstechnisch sei in den vergangenen Jahren ebenso vieles geschehen: Standen früher stundenlange Verhöre und Einvernahmen im Vordergrund, so wird heute vieles mittels Sachbeweis geklärt: „Rufdaten, DNA-Analysen, Faserspuren - wie im Fall Jack Unterweger - etc. werden immer wichtiger.“ In die Pension geht Etz mit ruhigem Gewissen, denn er ist sich sicher: „Alle meine verurteilten Mörder sind zu 100 Prozent die richtigen ...“