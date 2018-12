Das sind die schärfsten Saucen der Welt

Allerdings mit stolzen drei Millionen Scoville Ashleyfood und Scovilla Shot. Falls Sie sich fragen, wie die wohl schmecken: Tabasco hat im Vergleich etwa 2.500 Scoville. Empfohlen wird allerdings, seine Geschmacksnerven langsam an derartige Schärfe zu gewöhnen. In unserer Produktempfehlung finden Sie daher auch Saucen ab einer Million Scoville.



Wir wünschen viel Spaß beim Kosten. Wichtiger Hinweis: Das Brennen sollte man in diesem Fall niemals veruschen mit Wasser zu bekämpfen - halten Sie stattdessen Milchprodukte griffbereit.