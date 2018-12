Ex-Rapidler Korkmaz geht für Vienna auf Torejagd

Mega-Transfer in der fünften Spielklasse! Der ehemalige ÖFB-Teamspieler Ümit Korkmaz (33) unterschrieb beim Wiener Traditionsverein First Vienna FC einen Vertrag bis 2020 plus Option. Der in Wien geborene Österreicher mit türkischen Wurzeln kommt vom Ostliga-Herbstmeister Mauerwerk und trifft auf der Hohen Warte mit Sportdirektor Markus Katzer und Trainer Peter Hlinka auf zwei ehemalige Rapid-Kollegen.