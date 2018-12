Qualcomm kann Verkauf von iPhones verbieten lassen

Schadensersatzhöhe muss noch geklärt werden

In ihrem Urteil entschied die Kammer auch, dass Apple Schadenersatz an Qualcomm zahlen müsse. Wie viel, müsse aber in einem separaten Prozess geklärt werden. Offen ist in dem Münchner Gerichtsverfahren auch noch eine Reihe weiterer Patentklagen von Qualcomm gegen Apple. Dazu werde sich das Gericht Ende Januar äußern, kündigte der Richter an. In dem nun entschiedenen Verfahren ging es um einen Chip zur Stromversorgung für elektrische Verstärker.