4100 Dollar wert: Der Bitcoin erholt sich langsam

„Der Kurssprung ist viel mehr als eine Prise Erleichterung“, sagte Analyst Timo Emden von Emden Research. „Es ist ein Ausrufzeichen in einem Moment, in dem Bitcoin und Co. nahezu totgeschrieben waren.“ In den letzten Wochen war es wegen der anhaltenden Kursverluste bereits zu Panikverkäufen gekommen.