Putin warnt vor steigender Gefahr eines Atomkriegs

US-Abzug aus Syrien „richtige Entscheidung“

Was den Krieg in Syrien angeht, begrüßte Putin den am Mittwoch von US-Präsident Donald Trump angekündigten Abzug der US-Truppen. Das sei eine „richtige Entscheidung“, so der Kremlchef, der darauf verwies, dass US-Soldaten ohne internationales Mandat in Syrien seien. Eine Friedensregelung mache Fortschritte, deshalb habe sich die Anwesenheit amerikanischer Truppen erledigt. Allerdings sehe er noch keine Anzeichen für den Abzug - und er wisse auch nicht, was die Ankündigung wirklich bedeute. Die USA hätten schon oft einen Abzug angekündigt, etwa aus Afghanistan, seien „aber immer noch da“.