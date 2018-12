Moskau verstärkt Panzerkräfte an Grenze zu Ukraine

In einem Interview erklärte der Chef des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte erst kürzlich, dass Russland seit September seine Truppen nahe der Grenze zur Ukraine wesentlich aufgerüstet habe und dies die größte militärische Bedrohung für sein Land seit 2014 darstelle. So habe sich etwa die Zahl der in Kamjansk-Schachtinskij stationierten T-62M-Panzer von Mitte September bis 1. Oktober binnen nur zwei Wochen von 93 auf 250 Stück mehr als verdoppelt.