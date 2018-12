Polizei zeigt das „Kriegsmaterial“ der Rapid-Fans

Fans vermuten „Retourkutsche der Polizei“

In Fankreisen vermutet man dagegen am Tag nach dem Derby, der Einsatz sei eine geplante Retourkutsche der Polizei auf eine Anti-Polizei-Choreografie. Vor dem Anpfiff des Europa-League-Spiels am vergangenen Donnerstag hatte die organisierte Fanszene tribünenübergreifend in großen, grünen Lettern den Schriftzug „1312“ präsentiert. Ein Code für die Abkürzung „ACAB“, die für die Beschimpfung „All Cops Are Bastards“ steht. Die Justiz stellte am Montag klar, dass der Einsatz nicht von ihr angeordnet worden sei.