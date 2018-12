Gemeinde erhöht die Gebühren nicht

„Trotz Schuldenabbau ist es uns wichtig, auch im nächsten Jahr dringend notwendige Investitionen vorzunehmen“, erklärt Bürgermeister Christoph Wolf. Auf der Agenda stehen daher unter anderem weitere Straßensanierungen, die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges und die Umsetzung des digitalen Kanalkatasers. Wolf: „Das ordentliche Budget sieht Einnahmen und Ausgaben in der Höhe von 5,7 Millionen Euro vor.“ Heuer konnten laut dem Ortschef bereits Kredite in der Höhe von 250.000 Euro vorzeitig getilgt werden. „Diesen Weg wollen wir beibehalten. Allerdings stehen wir vor dem Problem eines 2020 fälligen Kredits in der Höhe von 500.000 Euro, der noch von meinem Vorgänger aufgenommen wurde“, so der Politiker.