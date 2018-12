Tottenham siegt dank spätem Eriksen-Treffer

Tottenham hat in der englischen Premier League einen Punkteverlust spät abgewendet. Beim 1:0 gegen Burnley am Samstag traf Christian Eriksen erst in der 91. Minute für den Champions-League-Achtelfinalisten. Tottenham wahrte als Tabellendritter damit den Rückstand von fünf Zählern auf Spitzenreiter Manchester City.