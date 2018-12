Maier und Beierl Weltcup-Sechste in Winterberg

Die Niederösterreicherin Katrin Beierl hat am Samstag mit Jennifer Onasanya Rang sechs beim Bob-Weltcup in Winterberg belegt. Das ÖBSV-Duo erzielte in beiden Läufen die sechstbeste Zeit. Der Sieg ging an die Deutsche Stephanie Schneider, die ihre Landsfrau Mariama Jamanka im Finale noch um 0,07 Sekunden abfing. In der vergangenen Woche beim Weltcup-Auftakt in Sigulda war Beierl Siebente geworden. Im Gesamtweltcup führt aber weiter Olympiasiegerin Jamanka mit 435 Punkten. Beierl ist mit 344 Zählern Fünfte.